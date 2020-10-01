Кейт Миддлтон надела обтягивающие джинсы и снова подалась в скауты (фото)

38-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала сопрезидентом Ассоциации скаутов.

Эту королевскую обязанность она разделила с принцем Эдвардом — президентом Ассоциации бойскаутов. Двоюродный брат королевы Елизаветы II трудится на этом посту с 1975 года.

29 сентября жена принца Уильяма встретилась со скаутами из клубов Cub и Beaver и получила награду Silver Wolf (Премию Серебряного Волка). Это высшая награда в Ассоциации Скаутов, которая присуждается «за услуги самого исключительного характера».

Награда в виде серебряной подвески в форме волка на зелено-желтой ленте, идеально подошла к аутфиту. Для общения со скаутами герцогиня выбрала комфортный стиль кэжуал. Она надела узкие темно-коричневые джинсы и удлиненный жилет прямого кроя в тон. Миддлтон разбавила темный комплект нежно-голубой рубашкой. Образ дополнили высокие ботинки и галстук скаута.

Вместе с группой скаутов герцогиня поджарила маршмеллоу на костре, а затем помогла ребятам сделать открытки для людей из местного дома престарелых.

«Для многих детей и молодежи Ассоциация Скаутов играет ключевую роль, поскольку здесь они строят отношения и развивают навыки, необходимые для успеха в дальнейшей жизни.

: showdream.org