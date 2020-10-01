В Киеве Mazda слетела с дороги и врезалась в билборд: водитель погиб

Смертельная авария произошла в Киеве в четверг, 1 октября. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На перекрестке Большой окружной дороги и Гостомельского шоссе легковой автомобиль Mazda слетел с дороги и врезался в железную опору рекламного билборда. Очевидцы утверждают, что машина двигалась на огромной скорости.

Известно, что за рулем авто находился мужчина 1989 года рождения. Водитель скончался на месте ДТП. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии. В салоне иномарки обнаружили недопитую бутылку коньяка.

На место прибыли правоохранители и спасатели.

На фото, которые сделали очевидцы происшествия, видно, что в результате аварии машина сильно повредилась. Из-за мощного удара части билборда выпали на обочину.