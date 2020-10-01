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Путин, Трамп и Макрон сделали общее заявление касательно конфликта в Нагорном Карабахе

01.10.2020

Главы Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Французской Республики сделали общее заявления касательно военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Как сообщается, президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта». 

Стороны выразили соболезнования семьям убитых и раненых, а также призвали к «немедленному прекращению боевых действий».

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.

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