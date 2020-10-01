В Станице Луганской от пожаров массово сдетонировала взрывчатка

Ситуацию в Станице Луганской, где спасатели пытаются потушить пожары, осложнило наличие множества взрывоопасных предметов, которые детонируют от высокой температуры.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. На улице Донецкой огонь охватил практически все дома.

«Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эту улицу очень плотно обстреливали боевики, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры», – сказано в сообщении.

Это стало угрозой для жизни спасателей и людей, которые находятся рядом.

Также отмечено, что мощными порывами ветра пламя перебросилось через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Для помощи пожарным привлекли коммунальную технику КП «Станичник» и КП «Теплосервис», она занялась подвозом воды.