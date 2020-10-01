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СБУ разоблачила махинации на 2,8 млрд на рынке ценных бумаг

01.10.2020

Следователи СБУ во время досудебного расследования уголовного производства разоблачили противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так по результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг, от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен.

По результатам собранных во время досудебного расследования материалов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия на дальнейшее отработки предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

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