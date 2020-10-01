Власть не понимает, зачем нужен Минск

Главе офиса президента Андрею Ермаку стоило бы честно признать свою кадровую ошибку и негативные последствия решения относительно включения бывшего главы украинского правительства Витольда Фокина в состав Трехсторонней контактной группы.

Ведь Фокин никогда не скрывал своих политических взглядов, он подробно излагал их в интервью и комментариях. Это неправда, что Фокин взялся ниоткуда, что он на протяжении нескольких десятилетий не высказывался о том, что происходит в стране. Высказываться. Его политические взгляды неизменно совпадали с позицией российского руководства. И это никакой не старческий маразм, как многие думают. И никакая не глупость – Фокин очень умный и хитрый человек. Это – клановая принадлежность. Бывший глава советского госплана так и остался человеком, для которого столица страны в Москве, а не в Киеве. Недолгое пребывание на посту украинского премьер-министра ничего в этом мировоззрение не изменило. И, кстати, именно поэтому Фокин не вписался в украинскую политическую элиту после достижения независимости. Он оказался недостаточно гибким даже на фоне многочисленных приспособленцев, которые из советских людей переквалифицировались в украинских патриотов и продолжают тащить страну на дно по сей день, воспитали себе достойную смену, которая и выиграла президентские и парламентские выборы 2019 года. Ведь разве это сих пор неясно, что это была очередная схватка Советского Союза с Украиной. Схватка, в которой Советский Союз временно победил. И назначение Витольда Фокина в ТКГ стало следствием этой победы. Просто у Владимира Зелинского и Андрея Ермака впереди ещё долгая жизнь и они не могут позволить себе сделать окончательную ставку на дохлую советскую лошадь. А Фокин – может. Только в этом и разница. Ермаку нужно её честно было бы признать. Признать, что он рассчитывал на большую гибкость Фокина. И просчитался. С кем не бывает. Ведь практически всех кадровые назначения Зеленского после его избрания президентом страны — это один большой кадровый просчет за другим. Ну одним больше, другие меньше, какая разница? Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».

Но, вместо того, чтобы признать ошибку и заявить об в отставке Фокина, Ермак пускается в традиционные размышления относительно текста Минских соглашений. Эти дискуссии напоминают мне спор остроконечников и тупоконечников из «Путешествий Гулливера». Россия не собирается выводить свои войска и наемников из Донбасса. Не допускать даже возможности ликвидации так называемых «народных республик», о которых речь нет в Минских соглашениях. Продолжать усиливать свое влияние не только на Донбассе, но и на всём востоке страны. А мы до сих пор всерьез рассуждаем, когда же провести свободные выборы на оккупированных территориях — до возвращения контроля над границей или после такого возвращения. Спору нет, лучше после возвращения контроля. Но это требование можно было бы поставить уже после того, как оккупационные войска покинут украинскую территорию, а не тогда, когда они продолжают там находиться и не собирается никуда уходить. А сейчас украинская формула проведения выборов выглядит признанием того, что никаких выборов не будет, но при этом таким признанием, которое возлагает ответственность не на Владимира Зеленского, а на Петра Порошенко. То есть Зеленский думает исключительно о том как он будет выглядеть глазах своего электората, а не о о будущем своей страны. О каком противостоянии агрессору может идти речь при таком нелепом подходе?

Зеленский и его избиратель так и не поняли, зачем вообще нужны были Минские соглашения. Они нужны были, чтобы завершить горячую фазу войны. Украина эту войну проиграла просто потому, что в дело вступили в регулярные воинские части России. Те, кто сегодня обвиняет предыдущую власть и голосуют за Зеленского, ещё вчера голосовали за Янукович. В том числе и представители нынешней власти, и их родственники, как сам Зеленский неоднократно признавал. Эти люди несут прямую ответственность за то, что у нас не было армии, способный реально противостоять российским вооруженных силам. Хорошо ещё, что появились волонтёры, добровольцы, что наша армия смогла освободить две трети захваченных территорий от диверсионных сил. Но против регулярной армии России она была бессильна. Почему нельзя признать очевидное?Почему нельзя понять, что многие из тех, кто сегодня проклинает предыдущая власть, в случае продолжения наступления российских вооруженных сил сейчас жили бы в различных «народных республиках»?А, может быть, они хотели в этих «народных республиках» жить? Может быть, с этим связано их раздражение?Так нужно честно об этом сказать.

Ещё один, на сегодня самый главный, смысл Минских соглашений – это продолжение санкций против России, о чем недавно откровенно сказал Дмитрий Козак. Пока Россия не выполняет первые пункты Минска, санкции против неё будут продолжаться. Эти санкции ослабляет российскую экономику и государство и создают нам шанс вернуться к теме прекращения войны и восстановления территориальной целостности Украины по окончании эпохи Владимира Путина. Не более того, но и не менее.

Сейчас же речь идёт исключительно о возможности добиться замороженного конфликта низкой интенсивности, который в любой момент может смениться новой войной. Именно такой ход событий мы наблюдаем сегодня вокруг Карабаха. Именно такой ход событий мы будем наблюдать вокруг Донбасса. А это означает, что главная наша задача это укреплять обороноспособность страны и затягивать переговоры в Минске на как можно более длительный срок, чтобы санкции ослабляли и деморализовали наших врагов. Эта задача на десятилетия. И Минск должен ей содействовать.

Если же продолжать жить в мире Зеленского и его избирателей, считающих, что переговоры в Минске помогут прекратить войну и восстановить территориальную целостность Украины, то мы обязательно дождёмся нового военного поражения, новых территориальных захватов и новых минских переговоров. На которых речь уже будет идти не только об освобождении Донецка и Луганска, но и об освобождении Харькова или Одессы. Разумеется после того, как завершится эпоха Владимира Путина.