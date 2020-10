Організми, які пережили потепління і масове вимирання

Дві групи крихітних морських організмів — морські метелики і морські ангели — виявилися напрочуд стійкими. Вони пережили різке глобальна зміна клімату і останнє масове вимирання на Землі 66 мільйонів років тому. Такі висновки зробили вчені після ретельного вивчення цих унікальних організмів, свої висновки вони опублікували в журналі Proceedings Of The National Academy Of Sciences. Дослідження очолювала Катя Пейненбург з Центру біорізноманіття Naturalis в Нідерландах.

Морські метелики і морські ангели — це птероноди, численні плаваючі равлики, які проводять все своє життя у відкритому океані. Вони демонструють унікальний приклад адаптації, незважаючи на свої тонкі панцири. Унікальна конструкція їх скелета дозволяє їм «літати» по воді. Морські метелики були в центрі уваги досліджень глобальних змін, тому що вони роблять свої раковини з арагоніту, форми карбонату кальцію, який на 50 відсотків більше розчинний, ніж кальцит. Саме його інші важливі організми у відкритому океані використовують для створення своїх раковин. Оскільки їх панцирі схильні до розчинення в більш підкисленій океанській воді, птероподів називають «канарейками у вугільній шахті» або видами-дозорними, які сигналізують про вплив підкислення океану

Міжнародна група дослідників в рамках програми «Атлантичний меридіональний розріз» відібрала зразки 21 виду крилоногих на двох океанських трансект і зібрала інформацію про 2654 генів. Аналізуючи ці дані і ключові скам’янілості птероподів, вчені визначили, що дві основні групи — морські метелики і морські ангели — виникли в ранньому крейдяному періоді близько 139 мільйонів років тому.

«Отже, обидві групи набагато старші, ніж вважалося раніше, і, мабуть, пережили попередні епізоди широко поширеного закислення океану, такі як в кінці крейдяного періоду, 66 мільйонів років тому, і палеоцен-еоценовий термальний максимум, 56 мільйонів років тому», підкреслює Катя Пейненбург з Центру біорізноманіття Naturalis в Нідерландах.

Знання того, чи піддавалися основні групи птероподів періодам високого вмісту вуглекислого газу, важливо, оскільки дослідники намагаються передбачити, як різні морські види можуть реагувати на поточні і майбутні глобальні зміни.

Дотепер залишається відкритим питання, чи мають морські організми, особливо ті, які кальцифікуються, еволюційною стійкістю, щоб досить швидко адаптуватися до більшого закислення океану. Однак Пейненбург особливо відзначає, що «поточні темпи вивільнення вуглецю принаймні на порядок вище, ніж ми бачили за останні 66 мільйонів років».

: cikavosti.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.