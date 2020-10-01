Дания разрешила строить «Северный поток – 2» на своем шельфе. Но выдвинула условие

Датское энергетическое агентство выдало российскому газопроводу «Северный поток — 2» разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны.

Об этом сообщается на сайте организации.

При этом ДЭА выдвинуло условие, которое должно гарантировать безопасность эксплуатации трубопроводов.

«Введение в эксплуатацию может быть осуществлено только в том случае, если хотя бы один из трубопроводов испытали, верифицировали и придерживались соответствующих условий в разрешении на строительство и разрешении на эксплуатацию», — отметили в Дании.

Проект газопровода на континентальном шельфе Дании является частью большего проекта газопровода для транспортировки газа из РФ в Германию. «Северный поток-2» начинается в России, проходит через морские районы Финляндии, Швеции, Дании и Германии и выходит на немецкое побережье.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было приостановлено из-за санкций США. После этого в «Газпроме» заявили, что проект будет завершен российской стороной. В настоящий момент из 2460 км газопровода уложено уже более 2300 км.