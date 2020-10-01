Людям с больной печенью необходимо пить натуральный кофе

Людям с больной печенью жизненно необходимо пить натуральный кофе. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Instagram.
По его словам, напиток предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак, пишут podrobnosti.
«Поэтому 3-5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы», — подчеркнул медик.
Он утверждает, что гипертоники, употребляющие кофе часто и привыкшие к нему, не будут иметь проблемы с повышением давления.
Кроме того, по словам Мясникова, регулярное употребление кофе снижает риск инфарктов, повторных инфарктов, а также аритмии.
: changeua.com