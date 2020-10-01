Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вірменія звинуватила військових Азербайджану у загибелі цивільного

02.10.2020

Єреван звинуватив військовослужбовців Азербайджану в обстрілі сіл Шатван та Мец Масрік. В результаті одного з обстрілів один мирний мешканець загинув, а двоє отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це на сторінці у Facebook повідомила речник вірменського Міністерства оборони Шушан Степанян.

За її словами, азербайджанська армія випустила ракету з ударного безпілотного літального апарату по селу Мец Масрік. Крім того, в напрямку села Шатван була застосована артилерія. 

“Сили ППО Вірменії знищили в цьому районі три ворожих БПЛА, в тому числі безпілотник, який випустив ракету по селищу Мец Масрік”, – додала Степанян.

Читайте також:   У Києві посеред вулиці викрали хлопця: оголошено план «Перехоплення»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *