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Полиция определила основную версию гибели сотрудницы посольства США в Киеве

02.10.2020

В полиции, которая в день гибели сотрудницы американского посольства заявляла, что будет рассматривать много версий случившегося, определились с приоритетным предположением о причине смерти.

Правоохранители считают, что Санвер Никаэло умерла в результате несчастного случая.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в Национальной полиции.

«Это приоритетная версия, поскольку ее нашли возле железнодорожных путей и она была в спортивном костюме и наушниках», — сказал представитель правоохранителей. 

По его словам, в том месте, где нашли травмированную сотрудницу посольства США, проходит много грузовых поездов, и вполне мог произойти несчастный случай. При этом полиция полностью не исключает, что на женщину могли напасть и нанести телесные повреждения, от которых она затем умерла в больнице.

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