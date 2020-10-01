Катастрофа Ан-26: МОУ ожидает выводов следствия для выплаты помощи семьям погибших

Министерство обороны ожидает выводов следствия для выплаты помощи семьям погибших в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом. Минобороны зарезервировало необходимые средства для осуществления выплат.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших. Данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований», — указано в сообщении.

Отмечается, что после получения результатов и поступления в Минобороны необходимого перечня документов выплату по каждому погибшего осуществят безотлагательно.

«Министерством обороны необходимые средства для осуществления выплат в размере 40 млн 989 тысяч гривен зарезервированы. Размер пособия составляет 1576500 грн (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 года — 2102 грн)», — говорится в сообщении.

Помощь будет распределена равными долями на всех лиц, имеющих право.

«Вопрос оформления документов взят на контроль… После утверждения решения о выплате министром обороны помощь будет безотлагательно перечислена на счета получателей помощи военным комиссариатом», — добавили в МОУ.

Напомним, 30 сентября в Верховной раде заявили, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком.