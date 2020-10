Американские сатанисты подали в суд на рекламную компанию из-за “религиозной дискриминации”

Сатанинский Храм из Салема, штат Массачусетс, будет судиться с рекламной компанией Lamar Advertising из-за “несправедливого отказа” в размещении их баннеров.

Группа обвинила рекламную компанию в религиозной дискриминации из-за того, что та отказалась размещать на билбордах рекламу “ритуала”, который может помочь людям обойти правила некоторых штатов на проведение абортов.

The Satanic Temple описывает ритуал как “священный акт, подтверждающий право на телесную автономию”.

Группа заявляет, что представила компании Lamar пять вариаций рекламы для размещения возле центров кризисной беременности.

На одном из изображений изображено фото немецкого диктатора Адольфа Гитлера с подписью “Что если бы аборты были вариантом?” и текстом “Наш религиозный ритуал аборта позволяет избежать многих государственных ограничений”.

Lamar отклонила рекламные щиты и заявила, что их содержание было “вводящим в заблуждение и оскорбительным”, сатанисты же утверждают, что отказ был основан на религиозной дискриминации.

