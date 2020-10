В Армении заявили о сбитом беспилотнике под Ереваном

Средства ПВО Армении сбили беспилотник в Котайкской области, граничащей с Ереваном. Границы области региона находятся на расстоянии примерно 50 км от столицы страны.

Об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Также она сообщила оо нескольких других беспилотниках, сбитых при атаке на армянское село Мец-Масрик. Три беспилотника были сбиты в Гегаркуникской области на границе с Карабахом. Один из них успел выпустить ракету по селу, в результате чего погиб один местный житель, двое получили ранения.

Также в Ереване утверждают, что Азербайджан открыл артиллерийский огонь по селу Шатван.

Премьер-министр Аримении Никол Пашинян в своем Facebook заявил, что в небе над Котайкской и Гегаркуникской областями появились четыре вражеских беспилотника.

«Армянские силы ПВО уже уничтожили три из них», — написал он.

Позже он сообщил об уничтожении и четвертого беспилотника.