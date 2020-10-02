На ліквідацію наслідків повені на заході виділили 1,38 млрд

На ліквідацію наслідків повені на заході України Кабінет Міністрів виділив вже 1,377 млрд гривень. Кошти виділені з резервного фонду бюджету.

Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє прес-служба Кабміну.

Відзначається, що кошти спрямують на продовження аварійно-відновлювальних робіт на водогосподарських об’єктах, пошкоджених внаслідок повеней у червні на територіях Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей.

“На сьогодні загальна сума коштів з резервного фонду державного бюджету, виділена постраждалим областям, вже становить 1 млрд 377 млн 475 тис. гривень”, – зазначено в повідомленні.