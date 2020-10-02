Росія вимагає організувати на Донбасі “спільні інспекції”, – Цимбалюк

Російська делегація на переговорах в ТКГ хоче перегляду погоджених 22 липня додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Вона вимагає проведення “спільних інспекцій” для перевірки звітів СММ ОБСЄ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє “Укрінформ”.

“Не безпековому треку представники Росії в ТКГ виступають за перегляд додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, погоджених 22 липня після тривалих переговорів та скрупульозної підготовчої роботи”, – заявив Цимбалюк.

Він вказав на те, що російська сторона робить це, попри численні звіти СММ ОБСЄ про те, що нинішній режим припинення вогню реально працює, за винятком окремих порушень.

“Росія натомість вимагає проведення так званих спільних інспекцій для перевірки звітів та висновків ОБСЄ. Дозвольте мені чітко заявити: Україна повністю довіряє ОБСЄ та високо цінує важливе звітування з боку СММ”, – заявив Цимбалюк.

Очільник місії України при ОБСЄ наголосив, що блокування делегацією РФ мирних переговорів у рамках ТКГ на різних треках є “абсолютно неприйнятним”, і ситуація вже дійшла того стану, що “настав час бити на сполох” із цього приводу. За його словами, протягом декількох тижнів продуктивна робота в рамках ТКГ фактично призупинена, попри низку практичних рішень та домовленостей, погоджених на експертному рівні.