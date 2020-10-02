Это не Passat: Volkswagen улучшил свой самый большой седан

Volkswagen Passat – очень популярный седан, даже на фоне современной любви покупателей к кроссоверам. Правда, в ближайшее время эту модель ждут серьезные изменения – мы знаем об этом довольно много. Но сейчас Фольксваген взялся за другой автомобиль.

Большой седан VW Phideon – флагман модельного ряда. Если помните Phaeton, можно сказать, что Фидеон в какой-то степени пришел ему на смену. Ближайшие родственники модели – Audi A6 и А8. Напомним, Фольксваген Фаетон в своей основе использовал наработки для роскошных Bentley. После дебюта в 2016 году в компании решили освежить большой Volkswagen Phideon.

Самый большой седан Фольксваген (длина кузова превышает 5 м, колесная база равна 3 м) получил новые бамперы и переработанную светотехнику с измененной графикой. Освежили оформление фальшрадиаторной решетки, теперь в ней появились тонкие светодиодные полоски и новый логотип VW с подсветкой.

В салоне обновилась медиасистема на мониторе диагональю 9,2 дюймов. Между креслами второго ряда есть встроенный холодильник – как в лучших представительских моделях. После рестайлинга в моторной гамме остался только один агрегат – TSI объемом 2 л мощностью 224 л.с., который предлагается для автомобиля с переднеприводной трансмиссией. Ранее в линейке были доступны 3-литровый двигатель, гибрид и полноприводная модификация.

О планах производителя вывести новый Volkswagen Phideon 2021 модельного года на глобальный рынок ничего неизвестно. Поэтому пока модель останется эксклюзивом для Китая.

: autocentre.ua