У центрі Чумацького Шляху знайшли залишки іншої галактики

Близько 7% таких зірок відрізняються низькою металічністю, вміст елементів, які важче водню і гелію, у них виявився майже в три рази нижчим, ніж у Сонця

Частина зірок скупчення, яке оточує чорну діру в центрі Чумацького Шляху, може бути “чужою”. Про це повідомляє Naked science.

Астрономи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі заявили, що скупчення з’явилися в результаті поглинання карликової галактики.

Науковці дослідили близько 700 тьмяних гігантів, які знаходяться в межах 20 світлових років від центральної чорної діри.

Спостереження дозволили виявити серед них дві окремих групи, які розрізняються за складом і рухом. До меншої групи входить близько 7% таких зірок, які відрізняються низькою металічністю, вміст елементів, які важче водню і гелію, у них виявився майже в три рази нижчим, ніж у Сонця. А ось у більшості зірок металічність вища, ніж у нашої зірки. Обертаються навколо центру ці дві популяції також під різними кутами. Все це, на думку авторів, свідчить, що нечисленна група зірок – залишок окремого скупчення.

: zik.ua

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