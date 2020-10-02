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У Трампа и его жены обнаружили коронавирус

02.10.2020

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом.

Об этом Трамп сообщил у себя в Twitter.

«Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — написал Трамп. 

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

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