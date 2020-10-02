В Шотландии нашли огромный украинский трезубец прошлого века

В Шотландии обнаружили двухметровый памятный знак с национальным гербом Украины, датированный 1949-м годом.

Обнаружили его и восстановили в 2019 году супруги Богдан и Наталья Настюк, сообщается 30 сентября на странице консульства Украины в Эдинбурге в Facebook.

Расположен трезубец на высокогорье недалеко от города Дингуолл.

«История украинцев в Шотландии нашла свое отражение в невероятной находке в Шотландском высокогорье. Двухметровый трезубец, созданный бывшими военнопленными украинском в 1949 году, был найден в 2019 году вблизи города Дингуолл и восстановлен Богданом и Натальей Настюк», – сказано в сообщении.





