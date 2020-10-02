В Украине за сутки рекордные 4 633 новых случая COVID-19, умерли — 68 человек

В Украине по состоянию на утро 2 октября с начала пандемии зафиксированы 217 661 случай заболевания коронавирусной болезнью, за сутки — 4 633 новых случая, при этом 68 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (460), Киеве (447), Днепропетровской области (334) и Одесской области (280).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 2 октября составило 217 661 человек, умер с начала пандемии 4 261 человек (за сутки 68).