В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета

В Украине несколько десятков народных депутатов из разных фракций предлагают в разы увеличить сумму, которую можно отправлять анонимно. Сейчас без идентификации себя (то есть без использования карты, предъявления документов), можно через терминал отправить пять тысяч гривен.

По новым же правилам предлагают увеличить эту цифру до 25 тыс. грн. Соответствующее предложение отображено в законопроекте №3686. О том, как сейчас проводят проверку переводов и что может измениться по новым правилам.

Как сейчас:

украинцы без справок и подтверждения доходов могут переводить сумму до 400 тыс. грн (банк может снизить отметку);

анонимно можно переводить до 5 тыс. грн;

подозрительные переводы могут блокировать.

Что хотят изменить:

анонимные переводы увеличат в пять раз – сразу до 25 тыс. грн.

Украинцы не сразу разобрались в правилах, а нардепы хотят политические дивиденды

Новость о том, что по новым правилам анонимно можно переводить до пяти тысяч гривен, украинцы поняли по-разному, рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик Егор Комов. И в службы поддержки банков и даже на горячую линию НБУ поступали вопросы о том, правда ли, что сейчас без справки о доходах можно перевести только до пяти тысяч гривен

«На самом деле без справок можно переводить до 400 тыс. грн. А анонимный перевод с точки зрения законодательства это такой, который прошел без верификации отправителя. Если вы подошли к терминалу, вставили в него свою карту и ввели код, то вы уже себя идентифицировали, вы не аноним. То есть можете переводить почти любую сумму», – рассказывает Комов.

Группа народных депутатов, которая на данный момент пытается увеличить границу для анонимного перевода, в пояснительной записке указала: таким образом можно будет «защитить Конституционные права украинцев». Действительно, как рассказали нам в одном из банков, во многих европейских странах действует граница для анонимного перевода в размере тысячи евро. Однако в Украине, учитывая огромные уровень тенизации экономики, низких доходов и размер минимальной зарплаты, черта в пять тысяч вполне объективной.

Банки также понимают правила по-своему

Граница в 400 тыс. грн – такой себе порог, но банки могут контролировать и более мелкие операции. К примеру, экономист Алексей Дорошенко рассказал OBOZREVATEL, что украинский Монобанк заблокировал его перевод на 150 грн и потребовал предоставить документы, подтверждающий доход (он показал декларацию).

«Я думаю, что это был просто глюк в системе. Никто не извинялся, я прислал ссылку на декларацию своего брата, который переводил эту сумму. Деньги разблокировали», – говорит Дорошенко.

Есть риск, что те клиенты банков, которые не ждут, что на их карту придут средства и не знают точных сумм, могут вовсе потерять перевод, говорит экономист. Если сотрудники банка не предупредят, узнать о заблокированной сумме не удастся.

К чему приведут новые правила

Увеличение анонимной сумму до 25 тыс. грн не поддержали и в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады. «На наш взгляд, такое решение не будет способствовать обеспечению эффективного контроля за потоками незаконных средств, в том числе, учитывая нынешние низкие размеры минимальной и средней заработной платы в Украине. Заметим, что в сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование предлагаемой суммы денежного перевода», – говорится в пояснительной записке.

Анонимный перевод позволяет отмывать полученные незаконным путем средства, фактически создает легализацию для теневой экономики и противоречит политике НБУ.

«Анонимные переводы во всем мире жестко ограничиваются. Мы не можем говорить о том, что боремся с отмыванием средств, с теневой экономикой, и при этом разрешаем абсолютно анонимно переводить сумму, эквивалентную пяти минимальным зарплатам. Это нонсенс», – подытожил Комов.