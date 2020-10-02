В Украине быстро возросло количество госпитализаций с COVID-19: Степанов предупредил об угрозе коллапса

Из-за стремительного роста госпитализаций инфицированных COVID-19 в Украине вскоре может наступить коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.

Об этом во время брифинга предупредил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что только за прошедшие сутки, 1 октября, в медучреждения попал 801 гражданин. Всего же в стационарах украинских больниц уже находится 15 797 человек

«Вы видите, что очень быстро растет количество людей, находящихся в больницах и имеющих среднюю тяжесть или тяжелое течение болезни. Мы видим стремительный рост количества заболевших. Минздрав в течение длительного периода времени предупреждает и говорит именно о такой ситуации, что это все у нас может происходить, если мы не будем соблюдать правила новой реальности», – отметил чиновник.

По словам Степанова, самой показательной является статистика количества госпитализированных, новых больниц, выделенных под прием больных с СOVID-19, тестов и койко-мест для зараженных.

«Но у любой системы есть соответствующий предел. Мы можем сколько угодно добавлять новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, пожалуйста, пользуйтесь правилами, которые есть в нашей стране в связи с коронавирусом: надевайте маску, соблюдайте социальную дистанцию. Это все снижает риск инфицирования», – подытожил Степанов.