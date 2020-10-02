Залезут в карман к каждому

Чем икнется украинцам налоговая амнистия от Зеленского.

«Слуги народа» предлагают с помощью налоговой амнистии добровольно легализовать доходы и капиталы. Но при этом намекают, что государство все равно узнает о них и заставит заплатить, отмечает DSNEWS.ua.

Зеленский нас помилует

В Верховной Раде скоро появится новый законопроект о налоговой амнистии, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Даниил Гетманцев. По его словам, законопроект, текст которого уже согласован, внесет «со дня на день» президент Владимир Зеленский.

Налоговая амнистия предполагает, что владельцам активов (денег, недвижимости, долей в бизнесе), которые накопили их нелегально, без уплаты налогов, дается возможность легализовать свое добро, уплатив определенный процент от его стоимости. В результате владелец становится чистым перед налоговым ведомством, а государство — получает дополнительный доход. Поэтому такое объявление о своем имуществе часто называют нулевой декларацией.

Проведение налоговой амнистии «Слуги народа» обещали еще год назад во исполнение предвыборных обещаний Зеленского. Хотя это не было свежей идеей. Подобные попытки были при правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Наконец прошлой осенью в парламенте появилась первая версия соответствующего законопроекта от «слуг» (№1232), однако он так и застрял в комитете и не был вынесен даже на первое чтение. Актуализировал тему сам президент в мае, когда говорил о приоритетах на текущий год.

А вот текст нового законопроекта на момент подготовки статьи еще не был доступен на сайте Верховной Рады, но отдельные положения, которые, скорее всего, в нем будут, Гетманцев озвучивал еще ранее.

Сколько заплатим по амнистии

Амнистия будет делом добровольным, и затронет только те активы и доходы, которые были получены без уплаты налогов. Также амнистированные будут освобождены от ответственности за уклонение от уплаты налогов и за финансовые правонарушения. Однако декларируется, что все это не будет касаться средств, накопленных за счет взяток, коррупции и уголовных преступлений.

По словам Гетманцева, плата будет дифференциальной: при легализации денег, которые размещены на счетах в украинских банках, придется отдать 5%, если же деньги и активы размещены за границей — 9%, а если украинец захочет узаконить «наличку» — то 18%. Однако предусмотрены и определенные скидки — если обеляемые деньги владелец инвестирует в ОВГЗ, то придется уплатить лишь 2,5%, в случае же, если будут легализовываться корпоративные права в Украине или за рубежом, то ничего платить не придется. Однако в целом ставки высоки, значительно больше чем предлагал изначально Зеленский (все под 5%).

Гетманцев заявил, что главная цель амнистии — дать возможность украинцам, которые получали нелегальные доходы, обелить их, а вторая — вернуть в Украину выведенный капитал. Хотя скорее всего, главная цель — та, которую он как раз и назвал «не основной»: получение дополнительного дохода в бюджет. Ведь закон заработает, скорее всего, уже в следующем году, когда властям будут очень нужны средства: дефицит бюджета на 2021 г. (хотя только в проекте соответствующего закона) планируется на уровне 6% ВВП (порядка 270 млрд грн), и оценивается, как очень большой. А от проведения налоговой амнистии власти рассчитывают получить до $10 млрд.

Противоречивый опыт налоговой амнистии

Опыт других стран свидетельствует, что налоговые амнистии редко бывают удачными, когда сопровождаются значительным притоком инвестиций от легализации «миллионов из-под матраса». Например, в США с начала 1980-х до середины 1990-х гг. было проведено более 80 амнистий, но они принесли бюджету только $2 млрд., что на фоне американской экономики – просто крохи.

В 2004 г. в результате налоговой амнистии власти Бельгии планировали получить в казну $500 млн, предложив легализовать доходы по акциям, банковским счетам и облигациям по ставкам 6% и 9%, но в результате удалось собрать только 6% от запланированного.

Германия в результате проведенной в 2005 г. налоговой амнистии получила только 1,5 млрд евро при плановых 5 млрд евро

Неудачной была и амнистия в России в 2007 г. — гражданам предложили за 13% легализовать финансовые средства, которые находились внутри страны, и в результате было уплачено только 3 млрд рублей.

А самый провальный проект налоговой амнистии — у Грузии, когда Михаил Саакашвили предложил легализовать доходы или имущество всего за 1% их стоимости, но за год пока действовала программа доходы обелили только 8 человек, которые уплатили $35 тыс., хотя власти ожидали привлечь $4 млн.

Конечно, есть и противоположные примеры. Удачной налоговую амнистию эксперты называют проведенную в 2001-2002 гг. в Италии, однако там власти применили сочетания очень сладкого «пряника» и жесткого «кнута». С одной стороны, стоимость легализации была низкой — нужно было заплатить всего лишь 2,5% от декларируемого или приобрести на 12% от легализуемого государственные ценные бумаги.

При этом декларанты освобождались от подачи налоговых деклараций, уплаты долгов по налогам и аудита средств, которые они легализовали. Также была гарантирована полная конфиденциальность информации для налоговой и других госорганов. Но, с другой стороны, власти значительно ужесточили наказание за нарушение налогового законодательства. Поэтому итальянцам стало намного выгоднее и безопаснее легализовать доходы, в результате чего в страну вернулось 61 млрд евро, а казна получила в виде налогов 24 млрд евро.

Как правильно обелять капиталы

Поскольку тема амнистии муссируется уже давно, эксперты успели выработать определенные критерии, при которых это могло бы стать успешным инструментом возврата в Украину сбежавшего капитала, а не очередной попыткой выдавить еще больше денег с трудолюбивых украинцев.

Во-первых, одним из главных условий называют широкую разъяснительную работу, когда те, кого может коснуться эта амнистия, четко и заблаговременно знают, чем она обернется. И тут же мы видим проблему — законопроект еще в Раду не подан, а времени на подготовку процесса (если его планируют запустить с 2021 г.) осталось очень мало. Вряд-ли власти успеют убедить население в преимуществах открыть свои припрятанные доходы. Кроме того, критически важны сроки, отведенные на амнистию — времени должно быть достаточно, чтобы потенциальные декларанты смогли все обдумать и проконсультироваться с юристами. Мы еще не видели нового законопроекта, но в предыдущей версии амнистии на нее планировалось отвести всего три месяца.

Второе — это доверие населения к власти. Все должны быть уверены, что государство не использует амнистию против декларанта. И здесь также все плохо: рейтинг «Слуг народа» стремительно падает, и как следствие, к любой их инициативе отношение будет предвзятое.

Третье — низкая плата за легализацию, которая должна составлять пару процентов, в крайнем случае – до 10%. А предлагаемая стоимость легализации наличных денег за 18% — это слишком дорого в украинских реалиях. При такой ставке выгод стать честным человеком попросту нет.

Кроме того, неудачно выбрано и время проведения — экономика падает, микро-, малый и средний бизнес переживают не лучшие времена, и в такой ситуации сомнительно, что тем, кому есть, что легализовать, согласится делиться с государством.

А вот если говорить о большом бизнесе, то для успешной реализации амнистии капиталов, нужно перекрыть возможности увода и хранения денег в офшорах. В лучшем случае это дело не одного года. Захотят ли олигархи отдавать проценты со своих капиталов — вопрос риторический, во всяком случае в современном украинском контексте.

Так что пока не видно аргументов в пользу того, что затея команды «Слуг народа» сработает в плюс. Или все-таки будут те, кого принудят заплатить?

Начало тотального контроля?

Хотя амнистия будет на первых порах добровольной, Даниил Гетьманцев уже настойчиво рекомендовал некоторым гражданам ей воспользоваться. Он приводил в пример трудовых мигрантов.

«По заробитчанам, я рекомендовал бы им воспользоваться амнистией. Но это их право. Получая доход в другой стране, гражданин Украины обязан его задекларировать здесь и уплатить налоги. Если речь идет, например, о Польше, с которой у нас заключен договор об избежании двойного налогообложения, алгоритм другой. По итогам года человек получает в польской налоговой службе справку о полученном доходе и уплаченном с него налоге. Предъявляет декларацию в украинскую налоговую и доплачивает только разницу между рассчитанным украинским и уплаченным польским налогами», — отмечал Гетманцев в интервью «Минфину», правда, успокаивал, что именно в случае с Польшей ничего доплачивать не придется.

Более того, амнистия капиталов — это часть куда более масштабного замысла властей. Гетманцев уже предупредил украинцев, что налоговая амнистия — это только первый шаг процесса усиления контроля государства над доходами граждан в ходе проведения налоговой реформы. Через год или два нас ждет введение так называемого всеобщего декларирования, когда подавать декларации о доходах будут все граждане. А это уже будет чревато неприятностями для тех, кто не пошел на сделку с государством по амнистии. Например, приобретая квартиру за деньги, откладывавшиеся в кубышку в течение нескольких лет с зарплаты в конверте, украинцу нужно будет объяснять налоговым органам источник их происхождения.

Сергей Танин, опубликовано в издании Деловая столица