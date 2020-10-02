Chery представила доступный электромобиль с запасом хода 300 км

За последние несколько лет различные китайские автомобильные компании последовательно выпустили много миниатюрных электромобилей, но ярких среди них не так много. Один из представителей — Chery eQ1.

Версия Chery eQ1 (Little Ant) представлена в общей сложности 4 моделями, ценовой диапазон 66800-78,800 юаней ($ 9800-11573).

Специально для нового автомобиля, в версии Chery eQ1 ant pink используется розовый цвет кузова, совмещенный с черными вставками. В интерьере множество двухцветных вариантов, таких как: мятно-зеленый, солнечно-оранжевый и белый.

В стандартной конфигурации, новый электромобиль оснащен электрическим сиденьем Easy-Entry, электронной парковочной системой EPB + AutoHold и многими другими решениями.

Автомобиль оснастили новой однопедальной конструкцией ePedal, которая может более эффективно восстанавливать кинетическую энергию и повышать выносливость автомобиля. В то же время он также получил систему дистанционного управления, которая может определять местонахождение автомобиля, назначать время для старта зарядки, включать кондиционер и удаленно диагностировать функции.

Кроме того, стоит упомянуть, что Chery eQ1 использует процесс производства полностью алюминиевого кузова. Применение алюминиевого сплава для рамы кузова на 93% опережает мировые показатели, намного превосходя топливные автомобили и другие известные марки автомобилей.

Корпус из алюминиевого сплава также снижает вес eQ1 и повышает его долговечность. В силовой части автомобиль оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами максимальной мощностью 30 кВт (41 л.с.) и максимальным крутящим моментом 120 Н · м.

Аккумуляторная батарея имеет емкость 30,6 кВтч, что позволяет автомобилю проехать 301 км без подзарядки.

В целом модель Chery eQ1 с ее интересным внешним видом и уровнем выносливости более привлекательна для городских офисных женщин.Помимо небольшого размера и красивого внешнего вида, он также очень практичен с точки зрения конфигурации.

: prostomob.com