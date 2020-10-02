Мировые цены на нефть снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 40,60 доллара за баррель.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,81%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 38,39 доллара за баррель, потеряв 0,85%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил «черный понедельник» — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.