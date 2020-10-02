СНБО обнаружил утечку персональных медданных одной из крупнейших клиник Днепра

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины во время мониторинга киберпространства обнаружил утечку информации с одной из крупнейших частных клиник города Днепр.

«Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, — персональные данные работников и клиентов этой клиники, в частности ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что составляет медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы, информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19», — говорится в сообщении СНБО.

Анализ информации утечки показал, что к свободному доступу попали десятки тысяч записей о пациентах. По результатам исследования было установлено, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных медицинского учреждения, которые имели доступ к сети Интернет.

«Следует отметить, что свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)». С момента обнаружения утечки клиника пассивно реагировали на сообщения специалистов НКЦК об утечке и уязвимостях и не прилагала усилий к их устранению. Данные о клиентах частной клиники достаточно долго находились в свободном доступе», — отметили в СНБО.

Специалисты НКЦК подчеркивают, что Министерство здравоохранения внедряет электронную систему eHealth с учетом требований законодательства о защите персональных данных, однако некоторые предприятия пренебрегают мерами безопасности для защиты персональных данных клиентов, в частности из-за неполного понимания законодательных стандартов и требований, предусматривающих обязательность соблюдения правил хранения данных от взломов и утечек.

«НКЦК при СНБО Украины предупредил медицинское учреждение о необходимости устранения уязвимости и напомнил, что небрежное отношение к сохранению персональных данных клиентов является поводом для привлечения правоохранительными органами руководства частной клиники к ответственности», — резюмируется в сообщении.