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Матчи Лиги чемпионов разрешили проводить со зрителями. Но есть одно важное условие

02.10.2020

Матчи Лиги чемпионов могут проходить со зрителями. Такое решение приняли в УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА разрешил проводить матчи Лиги чемпионов с присутствием зрителей на трибунах. Но есть условие.

В сообщении футбольных чиновников сказано, что болельщики вернутся на стадионы в тех странах, «где это разрешено местными властями».

Также уточняется: «На каждый матч сможет попасть до тридцати процентов болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит, а поклонники гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений».

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