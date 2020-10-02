В Чехии арестовали бизнесменов, продвигавших «русинскую автономию» на Закарпатье. С ними встречался Земан

В Чехии арестовали двух украинских предпринимателей, которые тесно связаны с Россией и продвигали «русинскую автономию» на Закарпатье. Об этом сообщает «Закарпатье онлайн» со ссылкой на источники в русинском окружении.

Руководителей «Всемирного совета подкарпатских русинов» Василия Джугана и Михаила Тяско обвиняют в фальсификации документов и уклонении от уплаты налогов в размере более 20 млн чешских крон.

По данным чешского издания «Dennik N», в начале сентября полиция города Пардубице провела обыск в ресторане домашней кухни Dašické sklepy. Впоследствии пятерым физлицам и одному юрлицу предъявили обвинения в уклонении от налогов. Из них четырех суд отправил под стражу.

Отмечается, что арестованные – иностранцы, поэтому прокуроры ходатайствовали об аресте из-за опасения, что подозреваемые могут сбежать из Чехии.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в комментарии «Радио Свобода» сообщил, что ему ничего неизвестно об аресте украинцев, хотя в таких случаях Чехия обязана проинформировать государство, гражданами которого являются арестованные.

Также Перебийнис отметил, что сведения об аресте Джугана и Тяско его не удивляют, поскольку в прошлом они совершали действия, направленные на подогрев сепаратизма. Посольство Украины и МИД неоднократно критиковали противоправную деятельность этих лиц.

«Мы относимся негативно к их политической деятельности, мы считаем, что они действуют в фарватере российской пропаганды и не исключено, что и за российские деньги», — подчеркнул дипломат.

Чем известны Тяско и Джуган

Михаил Тяско и Василий Джуган родом из Закарпатской области, но в последние годы живут в чешском городе Дашице. Чешские СМИ уличали их в открытой любви к России и российскому лидеру Владимиру Путину, а также в пропаганде «русинской автономии» в Закарпатской области.

Организация, которую возглавляют Тяско и Джиган, не признана другими русинскими объединениями, в том числе главным координационным органом русинских организаций – Всемирным советом русинов.

Украина также заявляла, что «Всемирный совет подкарпатских русинов» — это антиукраинская организация, которая поддерживает контакты с РФ.

Тяско и Джуган сами сообщают о своей политической деятельности в соцсетях. К примеру, Тяско опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, как в ноябре 2019 года он принял участие в 12-й сессии Форума ООН по вопросам меньшинств, проходившем в Женеве. Там он встретился с пропагандистом Русланом Коцабой, который осужден в Украине за препятствование действиям ВСУ в 2015 году.

Кроме того, Тяско на форуме наладил контакты представителями прокремлевских СМИ в странах Балтии, в частности с rubaltic.ru.

Партнерские отношения связывают закарпатских бизнесменов и с российским посольством в Праге. Всего за несколько дней до ареста предпринимателей, посольство РФ провело выставку о дирижере Эдуарде Направике в ресторане Тяско и Джугана, а не в городской галерее или другом общественном месте.

Помимо вышеуказанного, с Тяско и Джуганом связан президент Чехии Милош Земан, который после резонанса в СМИ дистанцировался от руководства русинской организации и отрицал поддержку требований автономии.