Повінь – зміна системи

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«Слуга народа» заявила, что Киев готов оказать военную помощь Азербайджану. Аваков призвал найти ей таблетки от «фантазий»

02.10.2020

Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон азербайджанского-армянского конфликта, который возобновился в Нагорном Карабахе.

Так министр внутренних дел Арсений Аваков прокомментировал заявление нардепа от «Слуги народа» Людмилы Марченко.

Накануне народная избранница заявила в эфире канала «Украина 24», что Киев «не пройдет мимо» предоставления военной помощи Азербайджану в случае необходимости.

По словам Марченко, в настоящее время Украина рассматривает вопрос составления списка, что именно нужно Азербайджану.

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем», — сказала депутат.

Аваков на своей странице в Twitter подчеркнул, что Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

«А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной», — добавил он.

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