За сутки в ВСУ зафиксировали 76 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 1 октября, в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 76 новых случаев коронавирусного заболевания.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 15 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под контролем медицинской службы находится 61 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на 2 октября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеет 711 человек. Выздоровели с начала пандемии – 2 331 человек, летальных случаев – 10.