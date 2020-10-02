В Украине замечен крутой суперкар Ferrari с тюнингом от Novitec

На улицах Харькова сфотографировали стильный суперкар Ferrari 458 Spider с грузинскими номерными знаками LION 1. Итальянский «жеребец» крут сам по себе, а данный экземпляр ещё и прошёл доработку в тюнинговом ателье Novitec Rosso.

Замеченный в Украине автомобиль отличается от стокового варианта Ferrari 458 Spider карбоновым боди-китом и десятиспицевыми чёрными дисками размерностью 21 дюйм, которые смотрятся ещё эффектнее благодаря слегка заниженной подвеске. Отдельного упоминания заслуживает и двухцветный матовый окрас экстерьера.

Мастерская Novitec Rosso редко обходится без мощностного апгрейда. В данном случае отдачу 4.5-литровой бензиновой «восьмёрки» увеличили до 609 лошадиных сил (+39 пунктов к базовому показателю). Максимальная скорость такого Ferrari 458 составляет 330 километров в час.

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