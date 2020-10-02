В Киеве на вокзале подстрелили женщину

В пятницу, 2 октября, в Киеве произошел конфликт, который перешел в стрельбу, в результате пострадала женщина. Детали инцидента расследует полиция столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.

Полиция ведет расследование обстоятельств стрельбы в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале. Во время вооруженного конфликта пострадала женщина, но ранение были незначительными и от помощи врачей она отказалась. Других пострадавших не было.

По предварительным данным между пострадавшей и ее знакомыми возникла словесная перепалка, после которой один из мужчин достал пневматический пистолет и выстрелил.

«Сегодня около 11:00 в киевскую полицию поступила информация о якобы стрельбе на площади Вокзальной. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции. Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета», — информирует пресс-служба полиции столицы.

По результатам проверки факта происшествия будет дана правовая квалификация.