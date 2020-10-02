Володимир Дантес неочікувано для всіх проколов вуха

Співак зазначив – прийшов підстригтися, але щось пішло не так…

Володимир Дантес людина спонтанна. Освідчився Наді Дорофєєвій у прямому ефірі, зі співака перекваліфікувався у ведучого, згодом повернувся на сцену, нещодавно створив власний проект на YouTube… а тепер проколов вуха.

Чи правда це чи вигадка ми не знаємо. Втім, з усмішкою на обличчі Дантес заявив – прийшов просто оновити зачіску.

Я просто попросив мене коротше підстригти, – зазначив Володимир.

Втім, перукар був “невблаганним – проколов зірці обидва вуха. Що ж, зустрічайте новий образ селебріті.

: lux.fm

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