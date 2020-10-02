«Слуга народа» отреагировала на заявление нардепа Марченко о военной помощи Азербайджану

Партия «Слуга народа» не разделяет позицию члена своей политсилы Людмилы Марченко о готовности Украины предоставить Азербайджану военную и гуманитарную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В «Слуге народа» подчеркнули, что личные мнения депутатов не является официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут лишь выражать свои мысли по любым вопросам, при этом решение о предоставлении помощи другим государствам может принимать только правительство и президент.

«Призываем представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство», — сказано в сообщении.