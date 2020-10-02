На двух важнейших ледниках Антарктиды найдены трещины и разломы (видео)

Спутниковые снимки показали, что два из всех самых быстро меняющихся ледников в Антарктиде трескаются и ослабевают быстрее, чем когда-либо.

Используя наблюдения со спутников ЕКА, НАСА и USGS, ученые исследовали ледники Пайн-Айленд и Туэйтс, также известный как ледник «Судного дня», в заливе моря Амундсена. Эти два ледника — одни из самых динамичных на антарктическом континенте и именно они ответственны за существенное повышение уровня мирового океана.

Вместе два ледника образуют область плавучего льда размером с Норвегию и содержат в себе достаточно воды, чтобы поднять глобальный уровень моря более чем на метр. Оба массива заметно изменились в своей морфологии за последние десятилетия под влиянием атмосферных и океанических условий — глобальное потепление привело к таянию, истончению и отступлению шельфовых ледников.

Прогнозы того, как эти жизненно важные ледники будут развиваться в ближайшие годы, имеют решающее значение для понимания будущего планеты и уровня моря. Однако они остаются неопределенными, поскольку компьютерные модели не могут полностью учесть процессы и свойства ледников.

В итоге ученые обнаружили структурные повреждения на «границах сдвига» шельфовых ледников: большие трещины и открытые разломы, которые указывают на то, что эти ледники медленно разрываются. Такой тип ледников похож на медленно движущуюся машину: они заставляют все, что находится позади них, замедляться. Как только они будут удалены, лед, находящийся дальше от суши, сможет ускориться, что, в свою очередь, приведет к еще большему повышению уровня моря.

Новые разрывы заставляют шельфовые ледники разрушаться, объясняет соавтор Томас Наглер из ENVEO в Инсбруке, Австрия. «По мере того как ледники разрушаются в своих слабых местах, повреждения ускоряются, распространяются и все больше шельфовых ледников слабнут, повышая вероятность того, что шельфы начнут рассыпаться на части еще быстрее», — заключает Наглер.

: lenta.ua