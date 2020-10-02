Приговор Януковичу в 13 лет за госизмену вступил в силу

В пятницу, 2 октября, Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает корреспондент Oбозревателя, таким образом приговор вступил в силу. Позже адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook написал, что он будет обжаловать решение в Верховном суде.

«Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки», – сообщил юрист.







Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в Facebook решение суда. По словам Луценко, теперь Янукович «окончательно вне закона».







Напомним, что 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.