Ювелиры идут на рейдерство ЖК «Ваш Добробут»

Уже более 15 лет в Украине наблюдается своеобразный строительный бум в крупных городах. Несмотря на озвучиваемые Госстатом демографические проблемы, рождаемость в Украине падает, а плотность населения – особенно в столице и в Киевской области! – растет.

Чем и вызвано желание приобрести квадратные метры в престижных новостройках у одних, и заработать на продаже этих самых метров – у других. Но и схемы у мошенников с каждым годом совершенствуются. Что можно наглядно пронаблюдать на примере ЖК «Ваш добробут» в Ирпене. Где без всякого скандала и шума в СМИ осуществляется схема «тихого рейдерства» целого жилого дома, причем не какими-то злоумышленниками извне, а в результате непорядочности самих основателей кооператива.

Начать историю «кооперативной аферы» с ЖК «Ваш добробут» в Ирпене можно с того, что два смекалистых Василия — Троцько и Радь – решили подзаработать на продаже недвижимости. Правда, у них не было средств на покупку или даже аренду земельного участка под застройку, зато были полезные связи и знакомства. На тот момент Василий Радь являлся соучредителем ООО «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА», ООО «ВР ПАРТНЕР»,ВОО «СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ»,ОК ЖБК «Комфорт Плюс», ИТЦ «Будівельна експертиза», ООО «Лоялті клуб». Поэтому они воспользовались возможностью получить суперфиций. Организовав реализацию своего плана на чужом земельном участке. Причем как бы согласно Гражданскому кодексу Украины, по которому собственник земельного участка имеет право предоставить его в пользование другому лицу для строительства промышленных, бытовых, социально-культурных, жилых и других зданий и сооружений.

Далее в 2016 году был основан сам кооператив «Ваш добробут», пайщиками (ассоциированными членами без права голоса) стали обычные люди, а вот учредителями, членами правления и «инвесторами» — люди из окружения Василия Троцько и Василия Радь.

Из открытых источников можно получить информация о жилом комплексе «ВАШ ДОБРОБУТ» г. Ирпень по состоянию на 2016 год:

Почтовый / строительный адрес: 08200, Киевская область, г. Ирпень, ул. Мечникова, 109 Состояние строительства: комплекс в стадии строительства. Ориентировочный срок сдачи комплекса в эксплуатацию по данным отдела продаж — 2 квартал 2019

Информация о лицах, участвующих в строительстве:

Девелопер: VV Build Group. Согласно информации, размещенной на сайте девелопера, компания существует на рынке 4 года. Опыт строительства: строительство таунхаусов «Киевский квартал», ЖК «Ваш добробут»

Заказчик строительства: Обслуживающий кооператив «Жилищно-строительный кооператив «Ваш добробут», идентификационный код юридического лица — 40270522. Местонахождение юридического лица: 03148, г. Киев, улица Владимира Покотило, дом 7/2. Дата регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований — 11.02.2016 №: 1072102 0000 033864.

Учредители: Баран Николай Витальевич, Бокоч Василий Тодорович, Штефко Василий Васильевич.

Орган управления: Марголин Александр Александрович – руководитель.





Однако из общения с пайщиками без труда удалось установить, что фактическими учредителями являются Троцько Василий Владимирович, в интересах которого по документам в кооперативе фигурировал Баран Николай Витальевич и Радь Василий Юрьевич — чьи интересы представлял Марголин Александр Александрович. Но сам Василий Троцько на стройке бывал часто и с пайщиками коммуницировал на первых порах весьма охотно.

Это желание скрыть реальных инициаторов застройки и вместо себя поставить других людей, со стороны Василия Троцко и Василия Радь – должно было бы вызывать сомнения относительно их истинных намерений у пайщиков. Но не вызвало. Ибо уж очень привлекательной оказалась предложенная им цена квадратных метров в основанном Василием Троцько и Василием Радь ЖК «Ваш добробут».





Более того – пайщики нисколько не задумались о том, что если работать по закону, то застройщик сначала должен получить право на земельный участок, разработать проект и пройти длительную процедуру оформления документов и их согласования в городской администрации.

А напоследок еще и получить разрешение от архстройконтроля. Поэтому у добросовестного киевского застройщика уже на стадии котлована — в том самом 2016 году, когда был основан кооператив! — метр квадратный будет стоить примерно 12 тысяч гривен. Но реклама на сайтах-посредниках пестрила объявлениями по 10, а то и по 8 тысяч за метр.

Все было бы хорошо, но стремительный рост инфляции в тот период, подорожание стройматериалов, существенно увеличили первоначально запланированные расходы застройщика. Строительство оказалось под угрозой «заморозки», и срочно нужен был приток финансов. Но так удачно для двух Василей сложились обстоятельства, что их первоначальные партнеры-инвесторы жить в этом доме вовсе и не собирались. А просто тоже желали подзаработать на перепродаже квадратных метров. Чем, собственно, основатели кооператива и занялись, чтобы закончить строительство и на других своих объектах – ухитрившись перепродать более десятка квартир в ЖК «Ваш добробут» по два, а то и по три раза. Через посреднические риелторские компании, разумеется.

Еще более выгодными оказались сделки с нежилыми, так называемыми «цокольными» помещениями. К примеру, одно из них якобы «за работу на строительстве» основатели кооператива передали в 2016 году некоему Роману Миколайчуку. Без оформления документов, кстати. По-дружески. На словах. Пообещав оформить позже, когда дом сдадут в эксплуатацию. Но в связи с экономическим кризисом Василий Троцько одолжил у Сотниченко Николая Ивановича 40 тыс долларов для достройки своих таун-хаусов на другом объекте, и дал указание тогдашнему руководителю кооператива, Александру Марголину, оформить на него в качестве гарантии долга это же цокольное помещение. Сотниченко Николай Иванович, соучредитель ООО «Азия- Лайн», ООО «ППОНП «РЕСУРСЫ», ОК ЖБК «Рідний Дім», а также руководителем ПП «ФАКТОР» — хорошо знавший Василия Троцько – на возврат денег особо и не рассчитывал.Однако, Сотниченко Николай Иванович ,спустя некоторое время получил одолженые деньги, залог не вернул и с «чистой совестью» перепродал этот же цоколь своему знакомому бизнесмену Картошкину Геннадию Юрьевичу , который является соучредителем ООО «Торговый Дом УКРГОЛД» и ООО «Ювелирный Центр «НИКА». Геннадий Картошкин покупку оформил нотариально, а заверил сделку купли-продажи тогдашний директор ЖК «Ваш добробут» Марголин Александр Александрович.

В 2019 году строительство на какое-то время приостанавливается. Как поясняли основатели кооператива: ибо в стране экономический кризис, стройматериалы дорожают, инфляция растет, ну и вообще «возникают проблемы». И уходят от этих проблем в прямом смысле – то есть выходят из состава правления кооператива «Ваш добробут». Причем – вместе со всеми документами. То есть отказавшись передавать всю документацию о совершенных ими сделках новым членам правления кооператива.

После этого в состав правления ЖК «Ваш добробут» приходят новые люди, которые, кстати, вкладывают в строительство 20 млн гривен собственных денег, не продав на тот момент ни одного квадратного метра на этом объекте. Поскольку Василий Троцько и Александр Марголин не передали новому руководству кооператива никаких документов о продаже цокольных помещений – их выставляют на продажу. И вот тогда обнаруживаются все двойные и тройные продажи, совершенные первыми основателями кооператива до 2018 года. Возникает скандал. А за ним – конфликт между частью пайщиков и новым руководством кооператива.

При этом позиция пайщиков диаметрально противоположна: одни готовы «преодолевать инфляционные сложности», внести необходимые доплаты, и уже оформили право собственности. Другие – а это именно те, кто рассчитывал хорошо заработать на перепродаже квадратных метров! – намерены через Минюст все уже оформленные членами кооператива документы на право собственности признать незаконными, организовать новый кооператив, и чисто по-ленински все «забрать и поделить».

В частности, тот же Картошкин Геннадий Юрьевич, купивший цокольное помещение фактически у Василия Троцько при посредничестве его ставленника и тогдашнего руководителя кооператива Марголина – теперь инициирует создание нового кооператива. Из тех самых 20 «недовольных» пайщиков, нарушая при этом право собственности более чем 80 членов кооператива, уже оформивших свои документы.

Причем инициаторами создания этого нового кооператива и обращения в Минюст, через Смирнова Александра Михайловича — являются все те же Василий Троцько, Василий Радь и Александр Марголин, присвоившие и имеющие на руках часть документации кооператива, где и зафиксированы двойные и тройные перепродажи квадратных метров. Очевидно, что именно с целью последующего рейдерского захвата дома, они во время своего руководства и осуществляли эти махинации. Причем, поскольку эти перепродажи осуществлялись через посреднические риелторские компании – никакой персональной ответственности за это они не несут. Что впоследствии, по их плану, может стать основанием для создания их ставленниками нового кооператива. И согласно их замыслу, повлечет за собой отмену уже зарегистрированного права собственности у большей части членов кооператива, а также наложения ареста на все строительство в целом, с целью последующего захвата его управлением.