Кремлю категорически не нравится нынешняя власть в Ереване, поэтому у Пашиняна сейчас остаётся только один выход

Пока в конфликте между Азербайджаном и Арменией весьма отчётливо просматривается острое желание Кремля не только получить в качестве «миротворцев» ещё одну военную базу поближе к ТАНАП-у в придачу к уже имеющейся у него 102-й базе в Гюмри, но и весьма отчётливое желание убрать Николо Пашиняна…

Сегодня уже понятно, что медленно, но уверенно Азербайджан берёт реванш в Карабахе за 1994-й год… так же понятно, что та власть в Ереване, которая будет ВЫНУЖДЕНА этот самый реванш зафисировать, мягко говоря, получит в результате этого «презрение и ненависть всего армянского народа»…

Так же, понятно, что вероятность появление российских войск на территории Азербайджана пока стремиться к нулю… И Турция, и Азербайджан этого просто не допустят… и потому, пока собственно напрочь отвергают все поползновения Кремля «зондировать почву на предмет мира и посредничества»…

Именно потому, кроме как «миротворчески завывать» в Кремле не идут на существенную и действенную помощь Еревану… (втихаря, конечно, подкидывая кое-что и обнадёживая…)

По-сути, Путин уготовил карабахским армянам роль жертвенного агнца в своей большой игре на Южном Кавказе…

Уж не знаю почему, но Кремлю явно и категорически не нравится нынешняя власть в Ереване…

Думаю, у Николы Пашиняна сейчас остаётся только один выход – по**рить весь этот мазохизм с Кремлём и сесть за стол переговоров с Президентом Алиевым на предмет условий «вечного мира» на основе норм международного права… Иначе – всё может закончится исходом армян из Карабаха и тогда он точно не усидит в своём нынешнем кресле…