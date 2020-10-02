В госпиталь доставили раненых бойцов, есть с ампутацией: нужна помощь

Сегодня в Киевский госпиталь доставили бойцов, которые на днях подорвались на взрывном устройстве, среди них есть воины с ампутацией. Несколько дней назад в реанимации умер боец, очень тяжёлое ранение было и к сожалению жизнь его оборвалась.

Несмотря на перемирие, воинов в госпиталях много. С ранениями, с тяжелыми болезнями, с онко. Лечат их прекрасные доктора, делают сложнейшие операции, при этом есть позиции, которые закрывают волонтеры.

В гематологии лежат бойцы с тяжёлыми заболеваниями онко. На этой неделе купила лекарство Пури неттол на 29 тыс грн, купила пакет лекарств воинам на фронт почти 5 тыс, отправила на анализы в частную лабораторию, на лекарства, 4500, 14 тыс, 11800, 8520 грн, и закупила потребности для передовой.

Чеки публикую, суммы большие, но надо помогать. Списанные бойцы, без группы инвалидности лечатся только за свой счёт. Это беда конечно. Лечение и особенно лекарства стоят очень дорого и очень много просьб, но всем нереально помочь. Так же завозим продукты воинам в Госпиталь.

Спасибо всем кто помогает, война не закончена, делаем что можем. Потребности все те же, лекарства, помощь онко больным, соки, йогурты, мясное, фрукты, футболки, спорт костюмы в Госпиталь. Сейчас в госпитале карантин, скоро День защитника Отечества, кто хочет помощь бойцам, пишите, скоординирую. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова

























Наталья Юсупова