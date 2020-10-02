Нужно знать: 5 мифов о родинках, которые приводят к проблемам со здоровьем

Даже в большом количестве родинок нет ничего страшного, если их регулярно проверять. И, конечно, меньше слушать подружек и непрофессиональных врачей, который все еще верят в некоторые мифы об этих образованиях на коже.

Родинки можно удалить самостоятельно

Даже не думай это делать! Да, в аптеке можно найти разные средства, якобы на основе чистотела, которые помогает избавиться от родинок. Но чистотел — не панацея для решения такой проблемы. Да и представь, какая концентрация этого растения нужна, чтобы убрать родинку. А значит, чаще всего в такие средства добавляют что-то еще. И ладно, если это просто кислоты. В лучшем случае, они оставят на месте родинки рубец или шрам. В худшем — травмируют родинку и соседние ткани.

Большие родинки всегда опасны

А еще темные. Конечно, обе ситуации — мифы. Потому что злокачественной может быть даже едва заметная точечка светло-бежевого цвета, которую и не видно невооруженным глазом. А значит, не нужно думать, что для здоровья опасны только большие и темные родинки. Чаще всего это просто невусы. Они, может, и не эстетичны, потому что увеличиваются и обрастают волосами, но вполне безопасны.

Травмирование родинок приводит к онкологии

Конечно, такие образования лучше не повреждать. Но если это случилось, ничего страшного. Первым делом останови кровь с помощью перекиси или других обеззараживающих средств, в составе которых нет спирта. А затем поезжай к дерматологу, чтобы он осмотрел рану и проконсультировал, как себя с ней вести. В некоторых случаях специалист порекомендует удалить родинку, чтобы избежать повторного травмирования. Что касается рака кожи, он не развивается непосредственно от травмы. А если это случилось, нужно обследовать все родинки на теле. Скорее всего, рядом с раной есть меланома.

Родинки нужно удалять лазером или жидким азотом

Если хотя бы раз услышишь об этом от дерматолога, беги из его кабинета и даже не оглядывайся. Родинки ни в коем случае нельзя удалять ни лазером, ни азотом. Во-первых, это не гарантирует стопроцентное избавление от образования. Во-вторых, при таком способе материал нельзя взят на гистологический анализ, который специалисты обязаны проводить при удалении родинок. Единственный способ, который рекомендуется для решения проблемы с образованиями такого рода, — скальпель. И страх в сторону! Это малоинвазивный метод, при котором, если операция проведена правильно, вскоре даже следа не останется.

Ультрафиолет опасен для тех, у кого много родинок

Неправда! В контексте влияния на образование родинок и меланом ультрафиолет опасен для всех одинаково. Но больше всего он негативно влияет на кельтский тип кожи (рыжеволосые люди, часто с веснушками), нордический (очень светлая, практически белая кожа) и среднеевропейский. К слову, первым загорать вообще противопоказано потому, что они моментально превращаются в раков и покрываются ожогами. А то, что у человека нет родинок, не свидетельствует о его неуязвимости перед влиянием на кожу ультрафиолета.

: cosmo.com.ua