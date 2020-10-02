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Кулеба: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

02.10.2020

Украинские власти намерены присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает BBC News.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но так, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», – сказал он.

Дипломат отметил, что Украина делает все, чтобы помочь белорусскому народу в сложной ситуации.

Также Кулеба добавил, что цена солидарности для Украины намного выше, чем для членов Евросоюза и НАТО, так как наша страна не находится под «зонтиком защиты» этих организаций.

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