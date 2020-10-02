В ОРДО школьников отправляют на осенние каникулы длиной в 25 дней

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой области так называемые «власти», в связи с распространением коронавирусной инфекции, отправляют школьников на осенние каникулы длиной в 25 дней, с 5 по 25 октября включительно.

Выход на учебу запланирован на 26 октября 2020 года.

Об этом сообщили в «министерстве образования» ОРДО.

В учебных заведениях среднего профессионального образования вводится дистанционное обучение с 5 по 18 октября.

По сообщению Телеграм-канала @dontel, такое решение приняли на основе действий в РФ,

«Решение принято и с целью „сбить волну“ потенциальных заражений коронавирусом СOVID-19. Причиной стало большое количество зараженных учителей и родственников учеников. Высока вероятность пролонгации данных мер у СПО, а также переход школ на „дистанционку“ минимум до конца осеннего семестра», говорится в сообщении.