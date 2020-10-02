Іграшкову Ferrari Monza SP2 оцінили у 320 тисяч гривень

Колекційна модель в масштабі 1:8 коштує $11 480.

Ferrari Monza SP2 – один з найрідкісніших автомобілів, що виїжджали за ворота заводу в Маранелло. Баркетти Ferrari Monza SP1 та SP2 були представлені у 2018 році, як моделі 2019 року, а їх запланований до виробництва тираж складає 500 екземплярів. Кожен з цих автомобілів коштує 1,75 мільйона доларів, однак тепер можна отримати один з них усього за 11,480 доларів.

Звісно, встановити рекорд кола на треку на такому Ferrari Monza SP2 не вийде, оскільки він зменшений у вісім разів, а мотор під його капотом – лиш бутафорія. В іншому ж масштабна модель, створена фірмою Amalgam, в точності відтворює справжній суперкар.

Кнопки на кермі, паски безпеки, двері, що відкриваються вгору, навіть інтер’єр оздоблений справжніми матеріалами в кольорі Rosso Corsa від оригінального Ferrari Monza SP2. Модель встановлена на постаменті з вуглеволокна, закрита пилонепроникною акриловою кришкою. Кожна модель постачається з нумерованим сертифікатом справжності, який зберігається у шкіряному футлярі.

: auto.24tv.ua

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