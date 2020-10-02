Адский пожар в Луганской области выжег целые поселки. Новые фото трагедии

В сети появились жуткие фото последствий масштабных пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Снимки были опубликованы в пятницу, 2 октября, на Telegram-канале первого командира полка «Азов» Андрея Билецкого, странице в Facebook фотографа Алексея Ковалева, а также в волонтерских сообществах.





Как написал Билецкий, огонь охватил 19 000 гектаров леса и 32 населенных пункта.











Как отметили в волонтерской Facebook-группе «Восток SOS», в поселке Сиротино пострадали около 60% домохозяйств.







