Для госдачи Венедиктовой меняли закон: в Госуправлении делами оправдались экскурсиями

Изменения в законодательстве, после которых генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова въехала в госрезиденцию в Пуща-Водице, были нужны для «проведения экскурсий» и «общественных и культурных мероприятий».

Такое заявление сделала пресс-служба Государственного управления делами на запрос «Украинской правды«. В материале издания отмечается, что в ГУД не ответили, кто, согласно закону, имеет право пользоваться резиденцией.

Также в ведомстве не сказали, на каком основании там жила генпрокурор. В Госуправлении заверили, что эти вопросы не относятся к компетенции ведомства. Запрос журналистов переправили непосредственно в комплекс отдыха «Пуща-Водица».

Как пояснили в ГУД, перечень объектов, которым присвоен статус государственных резиденций и государственных дач, а также порядок пользования ими утвержден постановлением Кабмина от 19 января 1994 года №18 «О государственных резиденциях и государственных дачах» (с ограниченным доступом).

«Постановлением Кабинета министров Украины от 19 июня 2020 года №506… с целью, в частности, обеспечения проведения экскурсий на таких объектах, а также общественных и культурных мероприятий было внесено изменение в вышеупомянутое постановление», – сказано в ответе пресс-службы.