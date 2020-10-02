Стало відомо, коли українських користувачів “ВКонтакте” почнуть ставити на облік

Рада нацбезпеки та оборони планує обговорити питання обліку користувачів забороненої соцмережі “ВКонтакте” в Україні упродовж шести місяців – саме у цей термін мають бути затверджені Стратегії кібербезпеки та інформаційної безпеки держави.

Про це розповіли в апараті РНБО на запит, яким чином буде здійснюватися такий облік, – передає УНІАН.

“Відповідно до затвердженої Стратегії національної безпеки України протягом півроку буде розроблено нову Стратегію кібербезпеки України, а також стратегію інформаційної безпеки. Питання створення “системи обліку українських користувачів російської соціальної мережі “ВКонтакте” та, за необхідності, інших соцмереж, що знаходяться під контролем держави-агресора, обговорюватиметься в рамках реалізації згаданих стратегій”, – йдеться у повідомленні РНБО.

У відомстві вважають, що доступ до російських заборонених соцмереж з території України становить реальну загрозу національній безпеці, тому “потребує зусиль щодо нейтралізації”.

“Російська соцмережа “ВКонтакте”, яка перебуває під санкціями з 2017 року, є одним з інформаційно-психологічних засобів цієї гібридної війни, тому користування її ресурсами та розповсюдження відповідного російського контенту в інформаційному просторі України розцінюється як загроза національній безпеці України, що потребує нейтралізації”, – зазначається у повідомленні РНБО.