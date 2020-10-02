Повінь – зміна системи

Menu
Close

Медики Днепра заявили, что ситуация с коронавирусом в городе близка к катастрофической

03.10.2020

В Днепропетровской области после крупной вспышки коронавируса жалуются на усугубившуюся ситуацию в больницах, близкую к катастрофической.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Плюс более 200 больных коронавирусом в Днепре за сутки. Такие данные приводит Днепровский городской совет. В то время как в мэрии заявляют о достаточном количестве медперсонала, лекарств и оборудования, в областной больнице имени Мечникова предупреждают, что ситуация близка к катастрофической», — говорится в сюжете. 

«Ситуация по ковиду в Днепре катится, к сожалению, в пропасть. Мы полностью вошли в настоящую вторую волну коронавируса. 

Читайте також:   «Україна хоче змін!» Світові лідери висловили підтримку Зеленському
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *