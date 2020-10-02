Сексапільна Дженніфер Лопес показала, як треба носити тренч цієї осені

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес може не тільки мотивувати займатися спортом, а й показувати – як виглядати неперевершено в звичайному тренчі.

На своїй сторінці в Instagram 51-річна знаменитість опублікувала дві мегаспокусливі фотографії, якими продемонструвала два осінні образи.

На першому кадрі Джей Ло позує в бежевому плащі на голе тіло, який підкреслив її неймовірно довгі та стрункі ніжки.

Взулася зірка в кремові босоніжки на танкетці, які розробила самостійно для взуттєвого бренду DSW. Радимо також звернути увагу на незвичайну зачіску виконавиці.

Для іншої світлини Лопес перевдяглася у тренч темно-зеленого кольору, а доповнила образ розкішними босоніжками на високих підборах яскравого рожевого відтінку.

: lux.fm

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