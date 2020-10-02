Зеленский рассказал, когда состоится очередной обмен пленными

По состоянию на сегодня даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет. Обмен пленными зависит от доступа представителей Красного Креста к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей.

Об этом на пресс-конференции в Черновцах заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как объяснил глава государства, Красных Крест должен верифицировать списки на обмен, которые подают стороны процесса.

«На последней встрече советников «нормандской четверки» в Берлине, где был Андрей Ермак … он договорился, что Красный Крест будет привлечен, его пустят на оккупированную территорию. Как только это произойдет, будет обмен … Даты нет пока, мы все этого ждем «, — подчеркнул он.